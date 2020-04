Come sarà la nostra estate? Spiagge a numero chiuso, ombrelloni distanziati e costi più alti

Come sarà la nostra estate? Domanda ricorrente, questa, in attesa di risposte. Sono arrivate, parziali, dal Corriere della Sera, che ha ipotizzato alcune misure che i lidi adotteranno per la sicurezza dei bagnanti. Dalla Liguria al Veneto, dall’Emilia Romagna all’Abruzzo fino alla Sardegna è partita nei giorni scorsi la manutenzione dei lidi per non farsi trovare impreparati alla Fase 2 che dovrebbe partire il 4 maggio. Tra le novità ogni spiaggia sarà a numero limitato, gli ombrelloni avranno una netta distanza tra di loro e per rientrare nelle perdite dei potenziali clienti i prezzi saranno inevitabilmente più alti.