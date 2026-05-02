Come sta Rrahmani? L'annuncio di Conte in conferenza

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"Non dimentichiamo che torna da un infortunio di due mesi, in settimana l'aveva accusata la partita contro la Cremonese"

Amir Rrahmani è stato sostituito all'80esimo minuto di Como-Napoli a causa di un problema fisica. Sulle sue condizioni ha aggiornato l'allenatore azzurro Antonio Conte in conferenza stampa: "Come sta Rrahmani? Non dimentichiamo che torna da un infortunio di due mesi, in settimana l'aveva accusata la partita contro la Cremonese. Amir l'abbiamo un po' gestito in settimana per averl oggi. Si sentiva un po' affaticato, è stato un cambio precauzionale. Oggi eravamo senza cambi di centrali: Juan Jesus è rimasto a Napoli per motivi personali, Mathias Olivera non volevamo rischiarlo per un affaticamento. Alla fine ho messo Gutierrez dietro e ho spostato Buongiorno".

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