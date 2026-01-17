Ultim'ora Come stanno Neres, Politano e Rrahmani? L'annuncio di Stellini in conferenza

Cristian Stellini, vice allenatore del Napoli, nella conferenza stampa post-Sassuolo tra i vari temi ha aggiornato sulle condizioni di David Neres, Amir Rrahmani e Matteo Politano, alle prese con i rispettivi problemi fisici.

Come sta David Neres? "Sono stati tre giorni nel tentativo di fargli recuperare la condizione migliore e una condizione accetabile per poter giocare una partita di questo livello. Quello di tre giorni fa è un fastidio legato a trazioni in velocità nelle quali le articolazioni subiscono delle vere e proprie trazioni, e nelle quali magari il giocatore sente del dolore e non riesce a esprimersi al meglio. Essendo anche un giocatore con una grande velocità non è semplice, dobbiamo concentrarci anche sui suoi feedback".

Sulle condizioni di Rrahmani e Politano: "Non abbiamo feedback in questo momento, sicuramente in questo momento sono in sala di fisioterapia insieme ai dottori. Però verranno valutati nei prossimi giorni. In questo momento è veramente prematuro dare un giudizio e quindi non voglio sbagliarmi e dire una cosa per un'altra. Domani sapremo tutti qualcosa di più".