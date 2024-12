Foto Concerto di Natale 2024: anche Conte all’evento della Fondazione Cannavaro-Ferrara

E’ attualmente in corso, presso il prestigioso Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare di Napoli, l'"FCF Christmas Charity 2024 - Concerto di Natale" della Fondazione Cannavaro Ferrara. Presente alla serata di festa anche l’allenatore del Napoli Antonio Conte, che ha salutato con grande entusiasmo il suo amico ed ex compagno di squadra Ciro Ferrara. Assente Fabio Cannavaro per impegni personali, al suo posto il fratello Paolo.

L’evento, che unisce eccellenze gastronomiche, musica d'autore e solidarietà, si pone quest'anno un obiettivo importante: sostenere il progetto "I Fuori-Classe di Napoli”. La Fondazione quest’anno concentra i propri sforzi sul contrasto all'evasione scolastica nel quartiere di Secondigliano. Il progetto "I Fuori-Classe di Napoli", promosso dall'associazione L'Agorà Partenopea APS, rappresenta una risposta concreta a una delle sfide più urgenti del territorio: offrire opportunità di crescita e sviluppo a giovani a rischio di marginalizzazione.

Il progetto si svilupperà attraverso un programma integrato di attività presso il centro sportivo Football Padel Club e il Centro Giovanile Sandro Pertini di Secondigliano. L'iniziativa coinvolgerà 100 minori in situazioni di particolare vulnerabilità, tra cui evasori scolastici, giovani in condizioni di svantaggio sociale e ospiti di case-famiglia, offrendo loro percorsi formativi e di sviluppo personale attraverso attività sportive, musicali e laboratoriali.