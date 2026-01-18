Conte allo scoperto, Tmw: parole Stellini aprono ufficialmente il caso-Lucca

Il Napoli vince, forse non convince, ma porta a casa tre punti importanti. Poi, dopo altri tre infortuni, nel post-partita Cristian Stellini (a parlare al posto dello squalificato Antonio Conte) invoca il mercato. E, secondo TuttoMercatoWeb.com, apre ufficialmente il caso Lorenzo Lucca, lasciato in panchina nonostante l'emergenza. Ecco quanto si legge sul portale:

"Dal punto di vista fisico è difficile perché giocare ogni 72 ore non è semplice, e in più aggiungiamo che numericamente non siamo tanti. Anche con la società ci sarà un discorso da fare: abbiamo bisogno di giocatori nell'immediatezza, ci sarà da fare una valutazione con il club", ha dichiarato nel post-gara il vice di Conte, quel Cristian Stellini che poi ha lanciato anche un messaggio alla società. Già, perché Stellini pur senza mai citare Lorenzo Lucca ha spiegato perché anche stasera sia rimasto in panchina per tutto il match: "Pensate di fare delle uscite per delle entrate nei reparti più corti? Assolutamente sì. Se certi giocatori non vengono utilizzati è perché abbiamo bisogno di caratteristiche diverse. Abbiamo bisogno di sostituzioni, di cambi. Altrimenti dobbiamo andare a pescare nella Primavera. Numericamente siamo giusti in difesa, a centrocampo e in attacco numericamente non stiamo cambiando molto. Ora abbiamo bisogno che rientri Neres, ma non sappiamo quando rientreranno gli altri. Abbiamo bisogno di giocatori. C'è un po' di ansia, le partite sono tantissime".

Il Napoli è fisicamente e numericamente in difficoltà e dovendo fare un calciomercato a saldo zero deve partire da una cessione. Il nome non è stato fatto, ma l'unico calciatore di peso che Conte continua a non utilizzare è Lorenzo Lucca. Oggi in panchina per tutto il match, contro il Parma entrato solo durante i minuti di recupero, il centravanti di Moncalieri anche in un Napoli senza alternative non trova spazio. Da settimane si sta cercando per lui la soluzione migliore, l'offerta migliore anche per la società. Ma oggi Stellini ha aggiunto nelle sue dichiarazioni anche una certa urgenza perché il Napoli è cortissimo a centrocampo e soprattutto in attacco. L'allenatore e il suo staff tecnico vogliono un attaccante diverso dall'ex Udinese e lo vogliono in fretta: oggi l'hanno detto chiaramente".