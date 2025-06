Conte-Buongiorno, la missione del mister già dal ritiro di Dimaro

Nella stagione appena passata il Napoli ha scoperto di potersi affidare ad un nuovo sergente in difesa, dal nome di Alessandro Buongiorno. Il ragazzo arrivato dalla scorsa estate in azzurro per 40mln di euro dal Torino si è dimostrato subito un difensore di primo livello con le sue prestazioni. Tanto da farlo rientrare negli insostituibili di Antonio Conte e tra i papabili per una maglia da titolare fissa nella nazionale allenata dall'oramai ex Ct Luciano Spalletti.

Insostituibile di nome, ma non di fatto perché il giocatore in questa annata è stato tormentato da infortuni (16 partite saltate) di vario genere da problemi quasi cronici agli adduttori, problema che ancora oggi non ha smaltito del tutto, inoltre alla frattura alle vertebre lombari subita in allenamento. Per questo nella prossima stagione l'obiettivo di Conte e del suo staff sarà quello di mettere in sesto il ragazzo di modo da renderlo più longevo nello sforzo muscolare.

Nella prossima stagione il Napoli dovrà difendere lo scudetto appena conquistato e fare anche una bella figura in Champions League. E per fare questo c'è bisogno del miglior Alessandro Buongiorno, proprio per questo già il ritiro di Dimaro sarà fondamentale per capire in che modo lo staff azzurro rimetterà in sesto qualche pedina fondamentale per i tantissimi impegni che attendono il Napoli nella prossima annata, magari usando anche qualche metologia d'allenamento diversa rispetto al passato.