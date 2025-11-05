Conte conferma il giorno di riposo post-Champions: le ultime da Castel Volturno
Dopo lo 0-0 contro l’Eintracht in Champions League, in casa Napoli l’atmosfera resta sospesa tra speranza e urgenza di riscatto. L'aritmetica lascia ancora margini per il passaggio quantomeno ai playoff, ma è evidente che qualcosa debba cambiare soprattutto nella fase offensiva, ancora poco incisiva e lontana dagli standard richiesti da Conte.
Il prossimo appuntamento europeo, il 25 novembre contro il Qarabag, sarà decisivo: servono i tre punti per restare agganciati al treno qualificazione. Intanto, come riferisce Sky Sport, oggi il gruppo si gode un giorno di riposo, mentre domani a Castel Volturno riprenderanno gli allenamenti con lo sguardo al match di campionato contro il Bologna. Attenzione anche all’infermeria, dove si monitorano i progressi di Spinazzola e Gilmour, possibili rientri nelle prossime partite.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Bologna
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro