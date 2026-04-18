Conte corre ai ripari all'intervallo: subito dentro Elmas e Alisson

vedi letture

Escono due dei Fab Four sotto tono, Kevin De Bruyne e Frank Zambo Anguisa, al loro posto Elijf Elmas e Alisson Santos.

Dopo un primo tempo senza spunti e chiuso in svantaggio 1-0 contro la Lazio, che poteva anche raddoppiare su calcio di rigore, Antonio Conte cerca di cambiare l'inerzia del match operando un doppio cambio all'intervallo. Escono due dei Fab Four sotto tono, Kevin De Bruyne e Frank Zambo Anguisa, al loro posto Elijf Elmas e Alisson Santos.

Radio Tutto Napoli è la prima radio tematica sul Napoli e l'unica emittente live tutto il giorno! Potete seguirci in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le app per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android) per tutte le funzioni extra dal palinsesto ai podcast. Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o con le app sulle nuove Smart Tv Android ed LG.