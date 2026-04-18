Conte corre ai ripari all'intervallo: subito dentro Elmas e Alisson
TuttoNapoli.net
Escono due dei Fab Four sotto tono, Kevin De Bruyne e Frank Zambo Anguisa, al loro posto Elijf Elmas e Alisson Santos.
Dopo un primo tempo senza spunti e chiuso in svantaggio 1-0 contro la Lazio, che poteva anche raddoppiare su calcio di rigore, Antonio Conte cerca di cambiare l'inerzia del match operando un doppio cambio all'intervallo. Escono due dei Fab Four sotto tono, Kevin De Bruyne e Frank Zambo Anguisa, al loro posto Elijf Elmas e Alisson Santos.
Radio Tutto Napoli è la prima radio tematica sul Napoli e l'unica emittente live tutto il giorno! Potete seguirci in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le app per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android) per tutte le funzioni extra dal palinsesto ai podcast. Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o con le app sulle nuove Smart Tv Android ed LG.
Pubblicità
Notizie
Copertina De Bruyne: “Atmosfera positiva rispetto all’inizio, sono felice. Serie A? Difese a 5 e ci si annulla…” di Francesco Carbone
Le più lette
Prossima partita
24 apr 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Cremonese
In primo piano
Davide BarattoConte spiega il suo metodo: "È importante capire la differenza tra vincere e non vincere"
Fabio TarantinoADL a The Athletic: “Conte non ci abbandonerà mai all’ultimo, ma se lo dicesse ora... Su Kvara, Hamsik e le riforme..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: 31 mln bruciati, la scena che fa girare le ba**e ad ADL, l'inspiegabile scelta di Conte e il truffatore McTominay
Daniele RodiaADL alla CBS: "4º scudetto più bello del 3º! Per noi dura perché guadagniamo un terzo di Inter, Milan e Juve. Sulle riforme, Conte e Diego…”
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com