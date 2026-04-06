"Conte ct della Nazionale": un osceno valzer per destabilizzare il Napoli?

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"Conte ct della Nazionale": un osceno valzer per destabilizzare il Napoli?. Così il portale Ottopagine titola sulle voci che sono arrivate prima di Napoli-Milan che hanno riguardato il tecnico del Napoli: “Si parla di Antonio Conte come futuro Commissario Tecnico con la stessa leggerezza con cui si commenta il meteo, ignorando un dettaglio non trascurabile: un contratto in essere fino al 2027 e, soprattutto, otto finali ancora da disputare”.

Il portale sottolinea: "Non è una novità, purtroppo. È un film visto e rivisto appena dodici mesi fa, quando il tricolore era ancora da cucire sul petto e già si faceva a gara a traslocare l’allenatore su panchine altrui. Oggi la storia si ripete, ma con un'aggravante: la posta in palio. Il Napoli si gioca l'accesso alla Champions League e coltiva il sogno proibito di un bis scudettato che avrebbe del miracoloso".