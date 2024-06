Conte è in vacanza: sta trascorrendo in Puglia gli ultimi giorni pre-ritiro

Antonio Conte è tornato a casa. Il nuovo allenatore del Napoli sta trascorrendo nel Salento in Puglia gli ultimi giorni prima del ritiro estivo. Il tecnico leccese è stato catturato dalle immagini del Quotidiano di Puglia in tenuta da spiaggia al Tabù di Porto Cesareo. È proprio qui che Conte si reca ogni anno nella bella stagione per fare visita ai tuoi amici storici e rilassarsi prima dell'inizio della stagione calcistica.