Conte e la frase su Politano che ha sorpreso i tifosi dell'Inter

Dopo la gara contro il Como, l'allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha elogiato Matteo Politano, esterno a tutto campo a destra, oggi un insostituibile. Politano è stato tra i migliori anche domenica e Conte in conferenza ha ammesso: "Io Politano l'ho vissuto anche all'Inter in una breve parentesi e poi l'abbiamo dato via proprio al Napoli: lui è un giocatore che ho ritrovato molto più cresciuto, maturo. Sotto tutti i punti di vista: della voglia, abnegazione, da un punto di vista tattico e di sacrificio, questo mi lascia molto sereno".

Ecco perché non c'è da stupirsi: se Conte punta sempre su Politano c'è un motivo ben preciso. Le sue parole inoltre confermano che nel calcio si può maturare anche a trent'anni, c'è sempre tempo per migliorare fino a completarsi dal punto di vista tattico.