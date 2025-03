Conte ha le idee chiare: a Venezia con due punte fiutando il sorpasso

vedi letture

Si avvicina la sfida sul campo del Venezia (domani parlerà Antonio Conte in conferenza stampa) ed in generale una giornata di campionato che potrà dire tanto sull'economia del campionato e questa lotta Scudetto che sembra farsi sempre più avvincente. Il Napoli è di scena alle 12.30 anche per sfatare l'enorme sofferenza nel giocare in questo slot (orario in cui ha già perso con Como e Atalanta e sofferto ad Empoli) ed in caso di vittoria si porterebbe in vetta - almeno per qualche ora - in attesa dell'impegno dell'Inter nel posticipo serale sul campo dell'Atalanta di Gasperini, in grande fiducia dopo la goleada allo Stadium. Tutt'altro che scontata la gara contro la squadra di Di Francesco, assolutamente viva e capace di fermare già Juventus, Lazio ed Atalanta, ma non è difficile immaginare che nello spogliatoio azzurro - al di là delle dichiarazioni che domani arriveranno anche dal tecnico azzurro - circoli il progetto di un contro-sorpasso prima della sosta per le nazionali.

Conte ha le idee chiare

"Il lavoro che stiamo facendo è grandissimo, nelle difficoltà troviamo sempre alternative. Hanno fatto gol Lukaku e Raspadori, ma la prossima settimana vogliono mettermi col 4-3-3... eh no! Ora dobbiamo giocare con i due attaccanti, abbiate fiducia e lasciatemi fare", le parole di Antonio Conte in conferenza stampa dopo la gara con la Fiorentina, mostrando di avere chiarissimo come proseguire, nonostante il recupero di Neres (potrebbe rientrare tra i convocati e rappresentare per ora un'arma dalla panchina). Il tecnico del Napoli proseguirà con l'attuale atteggiamento tattico: le due punte ed il doppio play con Lobotka-Gilmour davanti alla difesa e McTominay con ancora maggiore libertà. Nonostante il recupero di Olivera, si va verso la conferma anche di Spinazzola a sinistra così come quella di Politano sull'altra fascia. Conte non dovrebbe cambiare e fu già chiaro lanciando un monito prima e dopo la gara con la Fiorentina: "Sono 11 finali, non guarderò in faccia a nessuno. Nessuno ha il posto fisso e giocherà chi sta meglio".