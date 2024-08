"Conte libero e prendiamo Fonseca, ma come si fa!", tifosi del Milan imbufaliti con il club

"Conte libero e hanno preso Fonseca. Se lo racconti in giro non ci credono". Questo è uno dei tanti messaggi che si leggono sui social dai tifosi del Milan dopo il ko contro il Parma. Per Fonseca inizio choc con 1 punti in due partite e 4 gol subiti. I sostenitori rossoneri sono arrabbiati per la scelta del club sapendo che a inizio estate Conte era ancora libero.

"Perchè prendere Conte o provare a prendere Klopp se puoi prendere Fonseca?! Ma stiamo scherziamo?!" si legge. Poi ancora: "Se nell’anno in cui sono liberi Conte, Motta, Sarri etc ti prendi Fonseca devi mettere in conto questo". Infine: "Partiti gasati a mille per Conte, ripiegato su De Zerbi, finito per mettere a libro paga uno che a 51 anni come punto più alto della carriera ha la Supercoppa d'Ucraina".