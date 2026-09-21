ADL a Ischia: il presidente ieri è stato a un evento di beneficenza
Serata lontano dal calcio per Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli è stato tra gli ospiti di Ischia Safari, evento gastronomico andato in scena ieri sera nella suggestiva cornice del Resort Regina Isabella di Ischia. Un appuntamento che ha riunito numerosi protagonisti del mondo della ristorazione e delle eccellenze enogastronomiche italiane.
De Laurentiis alla charity dinner di Ischia Safari
La charity dinner nasce da un'idea degli chef Nino Di Costanzo e Pasquale Palamaro e vede insieme chef, pizzaioli, pasticcieri e produttori. L'obiettivo dell'iniziativa è celebrare la cucina italiana, con un'attenzione particolare ai prodotti e ai sapori della Campania. Tra gli ospiti dell'edizione di quest'anno anche De Laurentiis, che ha dunque trascorso la serata sull'isola d'Ischia in occasione dell'evento.
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