Classifiche a confronto, che calo per il Napoli: Allegri a -5 da Conte

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Il Napoli è una delle squadre che ha registrato il peggior confronto con la passata stagione.

Il confronto tra l’attuale classifica di Serie A e quella della scorsa stagione dopo cinque giornate evidenzia trend molto diversi tra le squadre del campionato. Se Roma, Inter e Lazio hanno migliorato il proprio rendimento, c'è chi invece sta pagando un avvio decisamente più complicato.

Napoli, cinque punti in meno rispetto a un anno fa

Secondo l'analisi di Tuttomercatoweb, il Napoli è una delle squadre che ha registrato il peggior confronto con la passata stagione. Gli azzurri di Massimiliano Allegri hanno raccolto appena sette punti nelle prime cinque giornate, un dato che significa cinque punti in meno rispetto allo stesso momento del campionato scorso.

Il confronto con lo scorso campionato

Roma 13 punti (+1 rispetto alla Serie A 2025/26 dopo cinque giornate)

Inter 13 (+4)

Lazio 13 (+7)

Cagliari 12 (+5)

Milan 11 (-1)

Frosinone 10 (in Serie B)

Juventus 10 (-1)

Como 10 (+2)

Napoli 7 (-5)

Sassuolo 7 (+1)

Atalanta 6 (-3)

Lecce 6 (+4)

Udinese 4 (-3)

Torino 4 (=)

Parma 4 (-1)

Monza 4 (in Serie B)

Fiorentina 4 (+1)

Bologna 2 (-5)

Genoa 1 (-1)

Venezia 0 (in Serie B)