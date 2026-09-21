I dettagli dell'incontro arbitri-allenatori: De Bruyne-Vazquez non riconosciuto come errore
Dal vertice di Lissone arriva anche un'indicazione interessante su uno degli episodi arbitrali che aveva fatto discutere in casa Napoli. Secondo quanto raccontato su X da Pasquale Guarro, giornalista di Calciomercato.com e TeleLombardia, il confronto tra arbitri e allenatori si è svolto in un clima sereno: "Orsato ha promesso che la linea rimarrà la stessa fino a fine stagione e che non subirà variazioni: interventi del Var ridotti ma non annullati, si gioca il più possibile".
Genoa-Napoli, giudicato regolare il contatto De Bruyne-Vasquez
Durante l'incontro sono stati analizzati anche alcuni episodi controversi: "C'è stato un confronto sugli episodi che più hanno fatto discutere: riconosciuto come errore quello di Zufferli, che ieri non ha fischiato un rigore all'Atalanta per trattenuta di Kalulu su Rowe. Errore anche da parte di Marinelli, che non aveva fischiato rigore per fallo di Caracciolo su Pellegrino". Diversa invece la valutazione su Genoa-Napoli: "Non è stato riconosciuto come errore, invece, quello di Genoa-Napoli: quello tra De Bruyne e Vasquez è ritenuto un contatto di gioco idoneo alla linea arbitrale attuale".
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