Ufficiale

Conte, niente conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Como: il motivo

Oggi alle 13:23Notizie
di Pierpaolo Matrone

Niente conferenza stampa pre-partita per Antonio Conte. Come consuetudine per la SSC Napoli nelle settimane caratterizzate dal doppio impegno, il tecnico salentino non parlerà alla vigilia del match di sabato contro il Como, com'era già avvenuto prima del match con l'Inter del weekend scorso.

Il mister, dunque, tornerà a intervenire pubblicamente soltanto nella giornata di sabato. La sua voce si sentirà in conferenza stampa nel post-gara e ai microfoni di DAZN, per analizzare a caldo la prestazione degli azzurri.