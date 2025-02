Conte richiama tutti: ecco la richiesta del mister in vista del futuro

Conte questo pomeriggio ha aperto la gara tra Lazio e Napoli con la sua Conferenza Stampa prima della gara facendo delle richieste precise.

Il momento che sta vivendo il Napoli di Antonio Conte è sicuramente molto particolare, da una parte c'è chi sostiene senza fronzoli il lavoro fatto fino ad ora, mentre dall'altra qualcuno applaude masticando amaro per gli ultimi avvenimenti. Una cosa è certa l'ambizione assieme alla grande applicazione non sta mancando da parte di nessuno, ma l'impressione, che qualcosa si stia sgretolando tra le mani di chi teneva stretto il pensiero di vittoria persiste. Su questo è intervenuto Conte in conferenza stampa quest'oggi: "Ho chiesto compattezza da parte dell'ambiente ma non è cambiato nulla".

Una frase molto forte, l'ennesima del mister da quando ha preso in carico la panchina del Napoli. Ognuno deve fare la propria parte, questo è quello che chiede Conte anche a chi in queste ultime settimane invece di remare per portare la barca in porto, ha deciso di discutere i materiali della nave anche se la stessa staziona come prima da molte settimane. A Roma la squadra azzurra, dovrà dare una riposta forte e chiara a chi dopo la gara contro l'Udinese ha iniziato la macchina del fango alla ricerca di macchiare una tela appena ricostruita e funzionante. Per questo il mister e la squadra hanno bisogno di nuovi e vecchi marinai per sopperire alle mancanze dentro e fuori dal campo di modo che la nave possa ritornare un mezzo sicuro con alcune mosse da fare da parte di tutto il grande ambiente.