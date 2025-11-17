Conte rientrato a Castel Volturno, Sky: confronti serrati con lo staff per una ragione

Giornata importante in casa Napoli, segnata dal ritorno di Antonio Conte al centro sportivo di Castel Volturno. Come riportato da Sky Sport, il tecnico azzurro è atterrato a Capodichino intorno alle 11:45, per poi raggiungere il quartier generale con un transfer riservato, nel tentativo — comprensibile — di preservare un po’ di privacy in un momento particolarmente delicato.

Conte arriva da qualche giorno passato con la famiglia, utile per riorganizzare idee ed energie dopo settimane tese, ma la situazione che ritrova resta complessa. Il Napoli ha smarrito compattezza, fiducia e continuità, e gli infortuni continuano a incidere pesantemente sulla costruzione del lavoro quotidiano. Proprio il tema delle assenze è centrale: il numero di giocatori ai box è ormai significativo e costringerà l’allenatore a cercare soluzioni nuove, sia in termini di assetto tattico sia sotto il profilo della gestione delle risorse.

Francesco Modugno, giornalista dell'emittente satellitare, sottolinea come, nonostante l’assenza temporanea del tecnico, a Castel Volturno non si sia mai smesso di lavorare: “Qui c’è Antonio Conte e si fa così”, ha ribadito il giornalista. Ora però inizia una fase diversa, fatta di confronti serrati con lo staff tecnico e con il team medico, per valutare tempi di recupero, alternative e nuovi equilibri da costruire.