Conte senza undici nazionali: in tre puntano sulla sosta per conquistarsi la titolarità

vedi letture

Lukaku punta molto sullo stop per le nazionali per crescere di condizione e potersi così conquistare un posto da titolare

Oggi è fissata la ripresa della preparazione a Castel Volturno. Tornano in campo dunque tutti i giocatori non convocati in nazionale, ma non Romelu Lukaku. L'attaccante belga in realtà non s'è mai fermato, spingendo anche negli ultimi giorni per ritrovare la forma migliore. Anche lunedì s'è presentato a Castel Volturno, proseguendo la tabella di lavoro personalizzata stilata dallo staff di Antonio Conte, ma che in realtà segue già da un bel po', da quando al Chelsea si allenava a parte ed attendeva il semaforo verde per volare a Napoli. Questo gli ha permesso comunque di presentarsi nelle condizioni di poter incidere subito all'aesordio, seppur in una mezz'ora di impiego.

L'importanza della sosta

Lukaku punta molto sullo stop per le nazionali per crescere di condizione e potersi così conquistare un posto da titolare subito alla ripresa sul campo del Cagliari. L'attaccante non a caso ha ottenuto la mancata chiamata dal Belgio, come confermato dal Ct Domenica Tedesco in conferenza stampa subito dopo le convocazioni: "Romelu da poco ha cambiato club, ha appena completato il suo trasferimento al Napoli e per ora vuole concentrarsi lì", le parole in riferimento a Lukaku che è il capocannoniere all time della nazionale belga con ben 85 reti in 119 partite.

Non solo Lukaku

Come il belga anche il brasiliano Neres, già devastante con due assist subentrando, ma che ora vuole accorciare i tempi d'inserimento negli schemi di Conte per conquistarsi la titolarità sul centro-destra al posto di Politano. Sosta molto importante anche per Olivera, squalificato dopo la Copa America chiusa con la finalina per il terzo posto e che sfrutterà queste settimane per completare la preparazione praticamente saltata in estate visto che è stato l'ultimo a raggiungere il gruppo in ritiro a Castel di Sangro. Almeno in tre, dunque, agli ordini di Conte che puntano giò il Cagliari.