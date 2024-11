Conte svela il ruolo di Raspadori, ma c'è un piccolo 'imprevisto'

Giacomo Raspadori spera di giocare di più. Lo ha lasciato intendere nella sua intervista ai canali ufficiali della Nazionale italiana. L'ex attaccante del Sassuolo sta giocando poco, per lui solo spezzoni, ma la domanda sorge spontanea: qual è il suo ruolo? Al posto di chi giocherebbe in questa squadra?

La risposta l'ha fornita diverse volte Conte, l'ultima domenica dopo la vittoria sulla Roma. Per Conte, Raspadori è una sorta di vice McTominay, una seconda punta da poter affiancare a Lukaku di necessità. Ma c'è una brutta notizia per lui: lo scozzese è uno degli insostituibili di Conte. Gioca sempre e non esce mai. Così per Raspadori lo spazio è davvero esiguo, almeno ad oggi. In futuro chissà. La stagione è ancora lunga.