Conte vuole ritrovare il suo Napoli: ha un'idea di formazione per sabato
Conte vuole ritrovare il suo Napoli contro l'Atalanta in arrivo sabato al Maradona, in un match - si legge sull'Ansa - in cui deve come al solito trovare una nuova soluzione alla maledizione degli infortuni di questa stagione. Il nodo è infatti a centrocampo dove Anguissa ha salutato tutti, infortunato per tre mesi e attualmente Elmas dovrebbe sostituirlo, in attesa che Gilmour ritrovi la forma dopo lo stop della scorsa settimana.
Conte vuole il suo centrocampo vincente, che difende e attacca, con improvvise invenzioni vincenti. Con il lungo arrivederci a De Bruyne, è proprio McTominay l'uomo che il tecnico vuole rivedere al centro del gioco azzurro, per infilarsi al meglio nelle aree avversarie dopo i 12 gol segnati nello scorso campionato e trovando un perfetto dialogo davanti con Hojlund, visto un po' isolato davanti negli ultimi match.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Atalanta
