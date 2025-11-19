Conte vuole ritrovare il suo Napoli: ha un'idea di formazione per sabato

Conte vuole ritrovare il suo Napoli contro l'Atalanta in arrivo sabato al Maradona, in un match - si legge sull'Ansa - in cui deve come al solito trovare una nuova soluzione alla maledizione degli infortuni di questa stagione. Il nodo è infatti a centrocampo dove Anguissa ha salutato tutti, infortunato per tre mesi e attualmente Elmas dovrebbe sostituirlo, in attesa che Gilmour ritrovi la forma dopo lo stop della scorsa settimana.

Conte vuole il suo centrocampo vincente, che difende e attacca, con improvvise invenzioni vincenti. Con il lungo arrivederci a De Bruyne, è proprio McTominay l'uomo che il tecnico vuole rivedere al centro del gioco azzurro, per infilarsi al meglio nelle aree avversarie dopo i 12 gol segnati nello scorso campionato e trovando un perfetto dialogo davanti con Hojlund, visto un po' isolato davanti negli ultimi match.