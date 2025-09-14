Contrattempo per Beukema: antidoping troppo lungo, perde il treno di ritorno

Un imprevisto inatteso per Sam Beukema, ma a fin di bene. Il difensore olandese, protagonista della serata di ieri con il gol dello 0-3 al Franchi, ha avuto un piccolo contrattempo dopo il fischio finale. Come riportato da Il Mattino, il calciatore è stato sorteggiato per i controlli antidoping e ha perso più tempo di quello necessario.

Le operazioni si sono protratte più del previsto, costringendo Beukema a perdere il treno che ha riportato il resto della squadra a Napoli nella notte. Niente di grave, ma il difensore ha dovuto viaggiare questa mattina. Il suo rientro, seppur in ritardo, è fondamentale per preparare la sfida di giovedì in Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola.