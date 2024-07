Copa America, impresa Uruguay! Brasile fuori ai rigori, 90' per Olivera da centrale

Impresa dell'Uruguay che batte ai rigori il Brasile e raggiunge la Colombia nella seconda semifinale della Coppa America di calcio. La nazionale verdeoro è stata eliminata per 4-2 dal dischetto, dopo i tempi regolamentari finiti sullo 0-0. Celeste in 10 dal 74', dopo l'espulsione di Nahitan Nandez. Di Militao e il neo-juventino Douglas Luiz gli errori dal dischetto. Ancora 90 minuti, da difensore centrale, per Matias Olivera.