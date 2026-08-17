Ufficiale Coppa Italia, le formazioni di Cremonese-Sampdoria: Luperto titolare

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Cremonese-Sampdoria, le formazioni ufficiali per i 32esimi di finale di Coppa Italia: le scelte di Marco Giampaolo e Bernardo Corradi

Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match dello Zini tra Cremonese e Sampdoria, valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Nei padroni di casa, Marco Giampaolo schiera Luperto titolare in difesa, mentre in attacco spazio a Bonazzoli e Stuckler. Sponda blucerchiata, Bernardo Corradi si affida al tridente composto da Sinani, Lauritsen e Forte. Di seguito le formazioni ufficiali:

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Vogliacco, Bianchetti, Luperto; Vandeputte, Pontisso, Gerli, Collocolo, Pezzella; Bonazzoli, Stuckler.

Allenatore: Marco Giampaolo

SAMPDORIA (4-3-3): Vindhal; Di Pardo, Gartenmann, Viti, Cicconi; Henderson, Esposito, Bellemo; Sinani, Lauritsen, Forte.

Allenatore: Bernardo Corradi