Ufficiale Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Palermo-Lecce: la scelta su Tiago Gabriel

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Palermo-Lecce, le formazioni ufficiali per i 32esimi di finale di Coppa Italia: le scelte di Filippo Inzaghi e Eusebio Di Francesco

Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match del Barbera tra Palermo e Lecce, valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Nei padroni di casa, Filippo Inzaghi schiera Pohjanpalo a guida dell'attacco, in suo supporto Vavassori, Segre e Johnsen. Sponda giallorossa, Eusebio Di Francesco non rinuncia dal primo minuto a Tiago Gabriel, accostato anche al Napoli in ottica calciomercato; in avanti ci sono Pierotti, Geubbels e Ndri. Di seguito le formazioni ufficiali:

PALERMO (4-2-3-1): Joronen; Pierozzi, Ceccaroni, Magnani, Augello; Palumbo, Ranocchia; Vavassori, Segre, Johnsen; Pohjanpalo. Allenatore: Filippo Inzaghi

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Coulibaly, Maleh; Pierotti, Geubbels, Ndri. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Coppa Italia 2026/27, il calendario restante dei trentaduesimi e la programmazione tv

Cremonese-Sampdoria, lunedì 17 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20

Palermo-Lecce, lunedì 17 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1

Queste le date della Coppa Italia, dal turno preliminare fino alla finale del 19 maggio 2027:

Turno preliminare: domenica 9 agosto 2026

Trentaduesimi: domenica 16 agosto 2026

Sedicesimi: mercoledì 2 settembre e martedì 15 settembre 2026

Ottavi di finale: mercoledì 2 dicembre, mercoledì 16 dicembre e mercoledì 13 gennaio 2027

Quarti di finale: mercoledì 3 febbraio e mercoledì 10 febbraio 2027

Semifinali: andata mercoledì 3 marzo 2027 e ritorno mercoledì 21 marzo 2027

Finale: mercoledì 19 maggio 2027