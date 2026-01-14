Ufficiale

Coppa Italia, la data dei quarti di finale del Napoli: il programma

Coppa Italia, la data dei quarti di finale del Napoli: il programma TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:20Notizie
di Fabio Tarantino

Ufficiali le date dei quarti di finale di Coppa Italia. Il Napoli scenderà in campo martedì 10 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Maradona con una tra Fiorentina e Como. Ecco il programma completo: 

Inter-Torino (a Monza), mercoledì 4 febbraio 2026, ore 21

Atalanta-Juventus, giovedì 5 febbraio 2026, ore 21

Napoli-Fiorentina/Como, martedì 10 febbraio 2026, ore 21

Bologna-Lazio, mercoledì 11 febbraio 2026, ore 21 