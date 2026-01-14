Ufficiale
Coppa Italia, la data dei quarti di finale del Napoli: il programma
TuttoNapoli.net
Ufficiali le date dei quarti di finale di Coppa Italia. Il Napoli scenderà in campo martedì 10 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Maradona con una tra Fiorentina e Como. Ecco il programma completo:
Inter-Torino (a Monza), mercoledì 4 febbraio 2026, ore 21
Atalanta-Juventus, giovedì 5 febbraio 2026, ore 21
Napoli-Fiorentina/Como, martedì 10 febbraio 2026, ore 21
Bologna-Lazio, mercoledì 11 febbraio 2026, ore 21
