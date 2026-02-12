Ufficiale

Serie A, anticipi e posticipi del 27° turno: svelata la data di Verona-Napoli

Serie A, anticipi e posticipi del 27° turno: svelata la data di Verona-NapoliTuttoNapoli.net
Oggi alle 13:00Notizie
di Pierpaolo Matrone

La Lega Serie A, con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha reso noti anticipi e posticipi, con relativa programmazione televisiva, delle gare della ventisettesima giornata di campionato. Verona-Napoli si giocherà sabato 28 febbraio alle 18, mentre Roma-Juventus verrà disputata domenica 1 marzo alle ore 20.45. Di seguito il programma completo.

27/02/2026 Venerdi 20.45 Parma - Cagliari DAZN
28/02/2026 Sabato 15.00 Como - Lecce DAZN
28/02/2026 Sabato 18.00 Verona - Napoli DAZN
28/02/2026 Sabato 20.45 Inter - Genoa DAZN/SKY
01/03/2026 Domenica 12.30 Cremonese - Milan DAZN
01/03/2026 Domenica 15.00 Sassuolo - Atalanta DAZN
01/03/2026 Domenica 18.00 Torino - Lazio DAZN/SKY
01/03/2026 Domenica 20.45 Roma - Juventus DAZN
02/03/2026 Lunedì 18.30 Pisa - Bologna DAZN
02/03/2026 Lunedi 20.45 Udinese - Fiorentina DAZN/SKY