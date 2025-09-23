Coppa Italia, tutto facile per il Milan: 3-0 al Lecce in 10 per 70'

Il Milan batte il Lecce, nei sedicesimi di finale di Coppa Italia, in una gara senza storia. I rossoneri di Allegri con l'uomo in più dal 19' (espulsione diretta per Siebert) fanno quello che vogliono e mandano in gol per la prima volta Gimenez e Nkunku e colpiscono addirittura quattro legni in novanta minuti. Una gara che sarebbe potuta finire in goleada e che invece termina "solo" con tre reti di scarto. Il Milan agli ottavi sfiderà la Lazio di Sarri, ma domenica c'è il big-match contro il Napoli.

Il programma dei sedicesimi di Coppa Italia di domani e dopo domani:

Mercoledì 24/09/2025

ore 17.00 Parma-Spezia Canale 20

ore 18.30 Verona-Venezia Italia 1

ore 21.00 Como-Sassuolo Italia 1



Giovedì 25/09/2025

ore 18.30 Genoa-Empoli Italia 1

ore 21.00 Torino-Pisa Italia 1