Coronavirus - Codogno, abolita la zona rossa e tornano i contagi: 6 nuovi casi

A Codogno, comune del lodigiano fra i primi e più colpiti dall’epidemia Coronavirus, c’è timore che possa scoppiare un nuovo focolaio. Dopo giorni di crescita rallentata o addirittura zero, infatti, sono venuti fuori nuovi casi. Questo il pensiero del sindaco Francesco Passerini al Corriere della Sera: “Abbiamo sei positivi in più. Nelle ultime giornate eravamo fermi a 268 casi. Un segnale che i divieti introdotti avevano funzionato. Ci aveva sorpreso vedere che nel decreto del governo dello scorso 8 marzo la zona rossa veniva abolita. Che senso ha chiudere tutto se poi, appena arrivano i primi risultati positivi, si dà la possibilità di riaprire negozi e di spostarsi per lavoro praticamente ovunque?”.