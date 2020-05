Coronavirus, come proveremo i vestiti in negozio? Svelata la soluzione

Una delle domande ricorrenti alla riapertura dei negozi era la seguente: come si farà coi vestiti da provare prima dell'acquisto? Arriva la risposta: a quanto pare, in ogni negozio per provare un vestito o comunque un qualsiasi capo, bisognerà sempre indossare mascherina e guanti. Inoltre la sanificazione dei negozi sarà obbligatoria ogni giorno per l'igiene degli ambienti. Stessa soluzione da adottare per le scarpe con calzini usa e getta prima di provarle.