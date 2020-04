Coronavirus, cosa succede dopo il 4 maggio? Svelate le prime tre attività che ripartiranno

Interessante focus sul quotidiano Repubblica su quello che accadrà dal 4 maggio in poi. Tante risposte ai dubbi comuni dei cittadini. Tra questi: quali attività partiranno il 4 maggio? Le indicazioni che giungono dalla task-force guidata da Vittorio Colao sono quelle di far ripartire le attività manufatturiere, il commercio all'ingrosso e le costruzioni. Nessuna attività partirà prima della fine del lockdown. I negozi potrebbero riaprire a metà maggio, ma non è certo, dato che si tratta di attività a rischio "medio" secondo l'Inail.