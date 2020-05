Coronavirus, il bollettino della città di Napoli: 3 nuovi contagi e nessun decesso in 24h

Il Comune di Napoli ha comunicato i numeri giornalieri, riferiti dalla Asl Napoli 1, per quanto concerne la questione Coronavirus all'interno della città partenopea. Rispetto alla giornata di ieri si registrato tre nuovi casi di positività, che porta il titolale a 967. Sono invece dieci i guariti in più, che portano il totale a 379. Si registrano, purtroppo, due nuovi decessi che però, specifica la nota del comune, riguardano un aggiornamento dei dati delle ultime settimane, e non sono dunque riferiti alle ultime 24 ore. Un decremento, invece, per quanto riguarda le terapie intensive che scendono a quattro unità.