Coronavirus, il bollettino delle 18: +1189 l'incremento contagi (record tamponi), oltre 2mila guariti

Diramati i dati della Protezione Civile nel consueto bollettino delle 18: i soggetti positivi al Coronavirus sono 106.607 (+1.189 rispetto a ieri). Il numero dei deceduti è 22.170 (+525 nelle ultime 24 ore, +2,4%). Sono invece 40.164 i guariti (+2072 rispetto a ieri, +5,4%). Scendono ancora i ricoverati in terapia intensiva: 2.936 persone (-143 rispetto a ieri). In totale nelle ultime ventiquattro ore sono stati effettuati 60.999 tamponi, un record assoluto, per un totale di 1.178.403 da quando è cominciata l'epidemia. Il totale dei casi è 165.155 (+3.786, +2,3%).

Attualmente positivi: 106.607 (+1189)

Deceduti: 22.170 (+525, +2,4%)

Dimessi/Guariti: 40.164 (+2072, +5,4%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.936 (-143, -4,6%)

Tamponi: 1.178.403 (+60.999)

TOTALE CASI: 168.941 (+3.786, +2,3%)

REGIONE PER REGIONE:

Lombardia 63.094 (+941, +1.5%; ieri erano stati +827)

Emilia-Romagna 21.486 (+457, +2.2%; ieri erano stati +277)

Veneto 14.990 (+366, +2.5%; ieri erano stati +253)

Piemonte 19.108 (+879, +4.8%, ieri erano stati + 639)

Marche 5.582 (+79, +1.4%; ieri erano stati +96)

Liguria 6.039 (+103, +1.7%; ieri erano stati +114)

Campania 3887 (+80, +2.1%; ieri erano stati +76)

Toscana 7.943 (+277, +3.6%; ieri erano stati +173)

Sicilia 2.579 (+44, +1.7%; ieri erano stati +73)

Lazio 5380 (+148, +2.8%; ieri erano stati +163)

Friuli-Venezia Giulia 2616 (+72, +2.8%; ieri erano stati +81)

Abruzzo 2.346 (+72, +3.2%; ieri erano stati +72)

Puglia 3258 (+74, +2.3%; ieri erano stati +82)

Umbria 1329 (+7, +0.5%; ieri erano stati +9)

Bolzano 2267 (+43, +1.9%; ieri erano stati +68)

Calabria 1009 (+38, +1.9%; ieri erano stati +15)

Sardegna 1164 (+3, +0.3%; ieri erano stati +51)

Valle d’Aosta 971 (+13, +1.4%; ieri erano stati +18)

Trento 3294 (+74, +2.3%; ieri erano stati +106)

Molise 263 (0 nuovi casi, ieri erano stati +8)

Basilicata 336 (+16, +5%; ieri erano stati +6)