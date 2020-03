Coronavirus, il comunicato dell'ECA: "La priorità è evitare il dilagare del virus"

L'emergenza Coronavirus sta destabilizzando tutta l'Europa. Sono tantissimi i paesi che hanno deciso di fermare tutte le attività sportive per via del Covid 19. L’ECA, l’associazione dei club europei ha voluto diramare un comunicato ufficiale in merito affermando che la salute è la priorità: “La crisi COVID-19 sta destabilizzando i nostri Paesi, i nostri cittadini e i nostri sport. Sappiamo che ci vorrà del tempo per mettere tutto in ordine e che serve prendersi la responsabilità di fare ciò che è richiesto. La priorità numero uno è evitare il dilagare del virus, l’ECA sta lavorando per arrivare a questo obiettivo. Stiamo lavorando con tutte le istituzioni di governo per arrivare a decisioni collettive, dobbiamo pensare alle conseguenze di lungo periodo”.