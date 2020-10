Coronavirus, il Viminale chiarisce: "Mascherina non obbligatoria per chi fa jogging o sport all'aperto"

Nessun obbligo di mascherina per chi fa jogging o sport all'aperto, a chiarirlo è il Ministero dell'Interno. Il Viminale, con una circolare, ha specificato la differenza tra attività motoria e attività sportiva: l'obbligo di mascherina è in vigore quindi per chi esce per una semplice passeggiata, non per chi corre o va in bici.