Coronavirus, per fortuna nessuna fuga dal Nord: solo 19 positivi con test rapido in Campania

Non c'è stato l'esodo atteso di rientri dal Nord. L’Unità di Crisi della Regione Campania rende noto che, nella giornata di oggi, nell’ambito dei controlli effettuati presso le stazioni ferroviarie della Campania, nei posti di sorveglianza ai caselli autostradali, all’aeroporto di Capodichino e in alcuni luoghi nevralgici del territorio, sono stati registrati 1706 passeggeri provenienti da fuori regione. Tutti sono stati sottoposti a misurazione della temperatura. 15 passeggeri avevano una temperatura pari o superiore a 37.5 °C. In particolare, 320 sono stati sottoposti a test rapido e 19 sono risultati positivi. Lo rende noto la regione con un comunicato ufficiale.