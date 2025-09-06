Prima pagina Corriere dello Sport apre con l'Italia: "La goleada"

Parte con il piede giusto l'avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina dell'Italia. Gli azzurri ieri sera hanno battuto a Bergamo 5-0 l'Estonia conquistando tre punti importanti per la classifica. E adesso lunedì ci sarà Israele per tentare la svolta definitiva. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport: "La goleada".