Corriere dello Sport: "Barido con Hojlund. Manna prende il gioiello Juve"
"Fasce da Juve": così titola oggi in prima pagina il Corriere dello Sport. Openda e Zhegrova: velocità e altri gol per Tudor. Il belga arriva dal Lipsia: prestito a 3 milioni e riscatto condizionato a 42. Visite mediche anche per l'ex Lille. Nel frattempo, Muani vola in Premier: il PSG dà Kolo al Tottenham fino a giugno. Di spalla: "Napoli, anche Barido con Hojlund".
Si parla anche del mercato dell'Inter, con il seguente tiolo in taglio alto: "Akanji da Champions". I nerazzurri hanno preso il centrale del City. Sistemata la difesa dopo la sconfitta contro l'Udinese: prestito con diritto di riscatto. Lo svizzero aveva rifiutato l'offerta del Milan. Nel frattempo, Pavard lascia Chivu: va al Marsiglia di De Zerbi, operazione da 17,5 milioni.
Copertina Da 0 a 10: Conte annuncia due acquisti, il rilancio da 100 mln di ADL, i tormenti (inevitabili) di Lucca e la lucida pazzia di Politano di Arturo Minervini
