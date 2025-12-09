Prima pagina Corriere dello Sport: "C'è tutto Max: Milan primo con il Napoli"

"C'è tutto Max" titola oggi il Corriere dello Sport nell'apertura della sua prima pagina all'indomani della rimonta del Milan sul campo del Torino grazie alla doppietta di Pulisic, decisivo dopo il suo ingresso in campo nella ripresa: "Dallo 0-2 al 3-2. Decisive le mosse di Allegri: secondo tempo da padroni. Asso Pulisic, Millan primo con il Napoli. Baroni avanti con Vlasic e Zapata, accorcia Rabiot. Leao infortunato: spazio a Ricci. Loftus-Cheek falso nove. Poi entra l'americano: doppietta".

Il taglio alto è invece dedicato all'Inter, attesa oggi dalla super sfida di Champions League contro il Liverpool a San Siro, valida per la sesta giornata della League Phase della competizione: "Chivu può chiuderla - scrive il giornale romano -. Champions: Livepool senza Salha a San Siro (ore 21). L'Inter ha la grande chance di ipotecare la qualificazione battendo i Reds. Slot non ha convocato l'egiziano dopo lo sfogo per le tre panchine di fila. Cristian: 'Sono in crisi? lo non mi fido. Akanji ha l'influenza: è in dubbio".