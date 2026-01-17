Prima pagina
Corriere dello Sport: "Chivu fa paura. Napoli, da Grosso a En-Nesyri"
"Chivu fa paura" scrive quest'oggi in prima pagina Il Corriere dello Sport. Con un'eventuale vittoria a Udine, dove l'Inter scenderà in campo oggi alle 15, Chivu porterebbe a casa l'ottava vittoria in nove giornate, cifra molto significativa sul piano della lotta scudetto.
Lo sanno bene le avversarie, tra cui il Napoli che alle 18 sfiderà il Sassuolo, con l'obiettivo di tornare ai 3 punti dopo le 3 vittorie di fila. La Juventus sarà invece impegnata questa sera contro il Cagliari. "Napoli, da Grosso a En-Nesyri" il riferimento al Napoli tra campo e mercato.
Da 0 a 10: gli 80 min bruciati, la sostituzione misteriosa, il mezzo scudetto degli ingiocabili e la guerra ascellare del Var
L'editoriale di Forgione: "Conte e il club hanno bocciato il mercato estivo! Ora arrivano i 'colpi'..."
