Prima pagina

Corriere dello Sport: "Chivu fa paura. Napoli, da Grosso a En-Nesyri"

Corriere dello Sport: "Chivu fa paura. Napoli, da Grosso a En-Nesyri"
Oggi alle 08:27Notizie
di Redazione Tutto Napoli.net

"Chivu fa paura" scrive quest'oggi in prima pagina Il Corriere dello Sport. Con un'eventuale vittoria a Udine, dove l'Inter scenderà in campo oggi alle 15, Chivu porterebbe a casa l'ottava vittoria in nove giornate, cifra molto significativa sul piano della lotta scudetto. 

Lo sanno bene le avversarie, tra cui il Napoli che alle 18 sfiderà il Sassuolo, con l'obiettivo di tornare ai 3 punti dopo le 3 vittorie di fila. La Juventus sarà invece impegnata questa sera contro il Cagliari. "Napoli, da Grosso a En-Nesyri" il riferimento al Napoli tra campo e mercato.