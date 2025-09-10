Prima pagina
Corriere dello Sport: "Conte abbraccia Hojlund"
Questa mattina, inoltre, il Corriere dello Sport sottolinea come mai negli ultimi 51 anni c’era stato un derby d’Italia con due stranieri sulla panchina. Il croato Tudor da una parte, contro il rumeno Chivu dall’altra, per trovare una situazione simile bisogna tornare al 1974 quando a sfidarsi furono lo “Zio” Vycpalek ed il “Mago” Herrera.
C'è spazio anche per il Napoli sulla prima del quotidiano, con Conte che abbraccia Hojlund dopo la pausa nazionali e al Milan pronto a debuttare in campionato Leao, che a San Siro non segna da 473 giorni.
