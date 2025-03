Prima pagina Corriere dello Sport: "Conte addosso. Il Napoli rimane a -3"

"Conte addosso" scrive il Corriere dello Sport in apertura commentando i risultati della 30esima giornata di Serie A. In vetta alla classifica cambia poco con la vittoria dell'Inter e del Napoli per 2-1 rispettivamente contro l'Udinese e contro il Milan. Scatto dei nerazzurri alle 18 a San Siro, in serata arriva la risposta degli azzurri contro i rossoneri.

Emozioni da Scudetto - Arnautovic e Frattesi spingono i campioni d'Italia che soffrono nel finale contro l'Udinese dopo il gol di Solet. Politano gela subito Conceiçao, Lukaku raddoppia e firma il 400° gol, Meret para un rigore a Gimenez rendendo inutile il gol di Jovic nel finale. Nel pre-gara Loftus-Cheek fermato da un'appendicite acuta.