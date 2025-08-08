Prima pagina Corriere dello Sport: "Conte d'oro. Allenatore dell'anno"

C'è anche Antonio Conte tra i cinque allenatori che contenderanno al favoritissimo Luis Enrique il premio Cruyff 2025. A completare il quintetto Slot del Liverpool campione d'Inghilterra, Flick del Barcellona campione di Spagna e un altro italiano, ossia Maresca, che con il Chelsea ha trionfato in Europa League e al Mondiale per Club. Per quanto riguarda i 30 del Pallone d'Oro, Donnarumma unico italiano presente, mentre tra coloro che militano in Serie A ci sono gli interisti Lautaro e Dumfries, e il napoletano McTominay.

Per quanto riguarda il mercato. La Juve continua il suo rebus a centrocampo: da un lato, sul fronte Hjulmand, lo Sporting continua a chiedere 60 milioni, dall'altro i bianconeri non riesco ad ottenerne i 40 richiesti per Douglas Luiz dal Nottingham Forest. Il Milan invece, nella sua ricerca di un nuovo attaccante, ha messo nuovamente nel mirino Hojlund, in uscita dal Manchester United - anche se il danese vorrebbe restare - dopo l'arrivo di Sesko. In casa Inter, per quanto riguardano le uscite, continua l'asta per Sebastiano Esposito: dopo che sembrava ormai fatta con il Parma, adesso c'è stato il controsorpasso del Cagliari che è vicino alla chiusura per 4 milioni e percentuale sulla rivendita. Infine il Como, vicinissimo al colpo Morata e a regalare a Fabregas un'altra pedina per il sogno Europa.