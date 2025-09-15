Prima pagina
Corriere dello Sport: "Conte-Juve si fa bella"
“Conte-Juve si fa bella”. Con questo titolo il Corriere dello Sport apre la prima pagina odierna, fotografando un campionato che in queste prime battute parla di una corsa a due. Da un lato la Juventus di Igor Tudor, solida, compatta, pronta a colpire con i suoi assi; dall’altro il Napoli di Antonio Conte, che incanta con gioco e risultati, trascinato dai “Fab Four” e da un super Hojlund. Una rivalità destinata a infiammare la stagione.
Il Milan e il colpo di Modric
In taglio alto spazio al Milan, al secondo successo consecutivo. “Ai piedi di Modric” è il titolo scelto per celebrare l’ennesima magia del croato, decisivo nel 1-0 contro il Bologna. Tre punti che portano i rossoneri a quota 6.
Copertina Rileggi liveFiorentina-Napoli 1-3 (De Bruyne 6', Hojlund 14', Beukema 50', Ranieri 79'): passa il Napoli al Franchi! di Redazione Tutto Napoli.net
2 Sky, Di Canio critica la Fiorentina: “Parliamo di tattica italiana, avete visto il gol di Hojlund?”
18 set 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Manchester City
|Napoli
Fabio TarantinoRileggi liveConte in conferenza: "Primo momento verità con le rotazioni, voglio pazienza con i nuovi! Vice-Anguissa? Elmas duttile. Su Buongiorno e Milinkovic..."
Arturo MinerviniADL spegne i rumors: "Candidato alla Regione? Smentisco, con Meloni ho parlato di Calcio e Cinema"
Pierpaolo MatroneLe parole di Conte su Anguissa non sono una buona notizia per chi l'ha preso al Fantacalcio
Fabio TarantinoUfficialeCalendario di fuoco, 15 partite in 2 mesi tra Serie A e Champions: tutte le sfide
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
