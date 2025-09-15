Corriere dello Sport: "Conte-Juve si fa bella"

Prima pagina

"Conte-Juve si fa bella"
di Arturo Minervini

“Conte-Juve si fa bella”. Con questo titolo il Corriere dello Sport apre la prima pagina odierna, fotografando un campionato che in queste prime battute parla di una corsa a due. Da un lato la Juventus di Igor Tudor, solida, compatta, pronta a colpire con i suoi assi; dall’altro il Napoli di Antonio Conte, che incanta con gioco e risultati, trascinato dai “Fab Four” e da un super Hojlund. Una rivalità destinata a infiammare la stagione.

Il Milan e il colpo di Modric

In taglio alto spazio al Milan, al secondo successo consecutivo. “Ai piedi di Modric” è il titolo scelto per celebrare l’ennesima magia del croato, decisivo nel 1-0 contro il Bologna. Tre punti che portano i rossoneri a quota 6.