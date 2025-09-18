Prima pagina
Corriere dello Sport: "Conte lancia il Napoli. De Bruyne, ritorno da re"
"Vai Cristian!": così titola oggi in prima pagina il Corriere dello Sport. Reazione Inter dopo le due sconfitte in campionato: Thuram padrone, affondato l'Ajax. Il francese si prende ancora la scena, avendo segnato fin qui 5 gol in 4 partite. Si riscatta anche Sommer, con una bella parata che tiene il punteggio sullo 0-0 nel primo tempo.
"Conte lancia il Napoli" è invece un altro titolo presente oggi in prima pagina sul quotidiano, nello specifico in taglio basso. Esordio in casa del City (21) per i partenopei in questa Champions. Il tecnico salentino dichiara: "Ci misuriamo contro i campioni di Guardiola con entusiasmo e umiltà". Ritorno da re per De Bruyne, recuperato Meret.
Copertina Rileggi liveConte in conferenza: "Massima umiltà, siamo alunni che sfidano i maestri! Meret? Recuperato. Su KDB, McT e Hojlund..." di Redazione Tutto Napoli.net
Prossima partita
18 set 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Manchester City
|Napoli
Francesco CarboneBeukema: “Sto bene, pronto per Manchester! Che emozione il gol a Firenze. Sulla Champions…”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: lo scandalo del baby pensionato, la squallida campagna anti-Lucca, la storica frase di Conte e l'oggetto misterioso nella tasca di Buongiorno
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveFiorentina-Napoli 1-3 (De Bruyne 6', Hojlund 14', Beukema 50', Ranieri 79'): passa il Napoli al Franchi!
Fabio TarantinoRileggi liveConte in conferenza: "Primo momento verità con le rotazioni, voglio pazienza con i nuovi! Vice-Anguissa? Elmas duttile. Su Buongiorno e Milinkovic..."
Arturo MinerviniADL spegne i rumors: "Candidato alla Regione? Smentisco, con Meloni ho parlato di Calcio e Cinema"
Pierpaolo MatroneLe parole di Conte su Anguissa non sono una buona notizia per chi l'ha preso al Fantacalcio
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
