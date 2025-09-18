Prima pagina

Corriere dello Sport: "Conte lancia il Napoli. De Bruyne, ritorno da re"TuttoNapoli.net
di Fabio Tarantino

"Vai Cristian!": così titola oggi in prima pagina il Corriere dello Sport. Reazione Inter dopo le due sconfitte in campionato: Thuram padrone, affondato l'Ajax. Il francese si prende ancora la scena, avendo segnato fin qui 5 gol in 4 partite. Si riscatta anche Sommer, con una bella parata che tiene il punteggio sullo 0-0 nel primo tempo.

"Conte lancia il Napoli" è invece un altro titolo presente oggi in prima pagina sul quotidiano, nello specifico in taglio basso. Esordio in casa del City (21) per i partenopei in questa Champions. Il tecnico salentino dichiara: "Ci misuriamo contro i campioni di Guardiola con entusiasmo e umiltà". Ritorno da re per De Bruyne, recuperato Meret.