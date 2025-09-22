Prima pagina Corriere dello Sport: "Conte prova l'allungo sulla Juve"

"Conte prova l'allungo sulla Juve". Così titola il Corriere dello Sport in vista del match di stasera, col Napoli di Antonio Conte che affronta il Pisa al “Maradona” (calcio d’inizio ore 20.45) con la possibilità di staccare la Juventus e prendersi un mini allungo in classifica. Nessun turnover, confermato Gilmour in regia: Conte vuole continuità e concentrazione, consapevole che ogni punto pesa.

Grande attesa per Højlund, reduce da un inizio di stagione in crescita, e per De Bruyne, leader silenzioso del centrocampo. L’obiettivo è chiaro: sfruttare l’occasione e consolidare il primato in campionato, in attesa di tornare a misurarsi con l’Europa. Lorenzo Lucca sarà in panchina ad attendere il suo momento.