Dominio Napoli a Cremona, più del quadruplo dei tiri dei grigiorossi: le statistiche

Un Napoli dominante e autoritario espugna lo stadio Zini battendo la Cremonese per 2-0, al termine di una gara praticamente sempre in controllo. A decidere il match è la doppietta di Rasmus Hojlund, implacabile sotto porta e protagonista assoluto della serata, capace di superare Audero in entrambe le occasioni con grande freddezza.

La superiorità degli azzurri emerge chiaramente dai numeri: 21 tiri complessivi, di cui 8 indirizzati nello specchio della porta, e un possesso palla costantemente a favore (53%), che testimonia il dominio territoriale e tecnico della squadra. La Cremonese ha provato a resistere, ma è stata schiacciata dall’intensità e dalla qualità del Napoli, pericoloso per tutti i 90 minuti. Di seguito tutte le statistiche del match.