Ufficiale

Serie A, doppietta e migliore in campo: è Hojlund l'MVP di Cremonese-Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:48Notizie
di Antonio Noto

Non ci sono dubbi sul MVP di Cremonese-Napoli. Rasmus Hojlund grazie alla doppietta vincente messa a segno contro i grigiorossi allo Zini, conquista il il Panini Player Of The Match.

Ad annunciarlo è l'account X della Lega Serie A.