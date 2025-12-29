Prima pagina

Il Mattino: "Festa Hojlund"

Il Mattino: "Festa Hojlund"
Nell'edizione odierna, Il Mattino apre in prima pagina con la vittoria del Napoli a Cremona: "Festa Hojlund. Il bomber trascina gli azzurri con una doppietta: continua l'inseguimento alla vetta". Di seguito la prima pagina integrale.